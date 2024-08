Sconcerto a Varallo: le Ferrovie lasciano a piedi i pellegrini per Lourdes. La Rfi annulla il viaggio programato per fine agosto. Botta: dopo una estate di disservizi, penalizzano un singolo treno di pellegrini e ammalati.

Decisione choc di Rete Ferroviaria Italiana: annullato il treno per Lourdes che avrebbe dovuto portare i pellegrini in partenza da Varallo il 25 agosto. Lo comunica il vice sindaco Eraldo Botta, che non usa mezzi termini per mettere in evidenza il suo disappunto.

«Rfi nega ai malati e ai pellegrini il treno da Varallo per Lourdes, già approntato, e lo annulla all’ ultimo minuto per motivi risibili di scarsa illuminazione della stazione di Varallo e altri motivi di sicurezza del tutto risolvibili con il solo buon senso. Fondazione FS è pronta a effettuare il treno e rimane in balia di Rfi che, dopo una estate di disagi e disservizi registrati ovunque in Italia pare accanirsi contro un singolo treno di pellegrini e di ammalati».

Più di 250 persone iscritte

Al momento ci sono più di 250 persone di tutta la zona iscritte per il pellegrinaggio. Non si sa ancora che cosa sarà deciso, è possibile che si cerchi comunque una soluzione anche se i tempi sono stretti. Due anni fa si era andati in aereo.

Gli organizzatori mettevano già in conto che questo sarebbe stato probabilmente l’ultimo viaggio in treno al santuario mariano nei Pirenei. Il pellegrinaggio su binari di questi tempi è diventato sempre più complicato e costoso da organizzare. Ma permette anche un migliore coinvolgimento a livello umano.

Tra l’altro, quest’anno è stato voluto in modo particolarmente convinto in quanto c’è da celebrare il cinquantesimo anniversario del primo pellegrinaggio varallese a Lourdes. Ed era anche prevista la presenza eccezionale di numerosi parroci, compreso l’ultranovantenne don Carlo Elgo di Alagna.

