Scopello, le finestre della scuola diventano il calendario dell’Avvento

A Scopello l’atmosfera natalizia è già entrata nel vivo grazie a un’idea originale che ha trasformato la facciata della scuola dell’infanzia in un enorme calendario dell’Avvento. Le 24 finestre dell’edificio, tutte affacciate sulla piazza principale, si sono infatti “vestite” a festa e accompagneranno giorno dopo giorno l’attesa del Natale.

L’inaugurazione è avvenuta lunedì 1 dicembre, alla presenza degli alunni della scuola primaria, dei loro insegnanti e del vicesindaco Mauro Demilani. Al calare del buio si è illuminata la prima finestra, dando ufficialmente il via all’iniziativa e regalando un momento di emozione soprattutto ai più piccoli.

Da dove nasce l’idea

Il progetto nasce all’interno della commissione arredo, uno dei gruppi di lavoro creati dal sindaco Antonella De Regis per coinvolgere i cittadini nell’organizzazione di attività per il paese. «La proposta è arrivata dai membri della commissione, guidati dal consigliere Cesare Zucchelli – spiega De Regis – e l’ho accolta con grande entusiasmo. In queste settimane hanno lavorato con impegno, acquistando materiali e preparando ogni dettaglio. Vedere la felicità dei bambini all’apertura della prima finestra è stata la ricompensa più bella».

Ogni apertura del calendario è identificata da un telo bianco con un grande numero rosso cucito sopra. La finestra del giorno si illumina ogni sera, diventando ben visibile dalla piazza. A completare la scena ci sono pacchetti regalo, pupazzi, dolcetti e altre decorazioni natalizie fissate sulle imposte, creando una cornice suggestiva che richiama le atmosfere del Nord Europa.

La prima volta in Valsesia

Si tratta infatti della prima volta che in Valsesia viene realizzato un calendario dell’Avvento su un’intera facciata, un’usanza tipica dei paesi nordici che la commissione arredo ha voluto riproporre grazie alla disposizione ideale delle finestre della scuola.

«Desidero ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato – aggiunge il sindaco – per il tempo e la passione che hanno dedicato al progetto: sono state necessarie molte serate di lavoro, tra cucito, pittura e preparativi vari. È un esempio del clima di collaborazione che caratterizza le nostre commissioni, impegnate a rendere Scopello sempre più accogliente sia per chi ci vive sia per chi verrà a visitarci. Sono certa che questo Calendario dell’Avvento attirerà molte persone: venite a vederlo, non resterete delusi».

