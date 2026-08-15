Siccità in Valsesia, a Sabbia costretti a prelevare l’acqua da un ruscello

L’emergenza idrica in Valsesia porta a nuove limitazioni sulla potabilità dell’acqua: a Varallo il sindaco Pietro Bondetti ha firmato due ordinanze per Erbareti e Montata, in frazione Sabbia. Nelle due località l’acqua dell’acquedotto potrà essere utilizzata per bere e cucinare soltanto dopo essere stata bollita.

Il provvedimento arriva dopo le ordinanze contro gli sprechi già adottate in diversi Comuni valsesiani. La prolungata siccità, sommata alla maggiore presenza di turisti nel periodo estivo, ha infatti ridotto la capacità delle fonti di garantire acqua sufficiente per tutte le utenze.

Prelievo temporaneo dal Rivo della Sella

Per assicurare comunque l’approvvigionamento a Erbareti e Montata sarà necessario ricorrere a una soluzione straordinaria. In assenza di alternative immediatamente praticabili, l’acqua verrà prelevata direttamente dal Rivo della Sella, un corso d’acqua superficiale.

Si tratta di una misura temporanea, legata esclusivamente all’attuale fase di emergenza. Proprio la diversa provenienza della risorsa rende necessaria la precauzione stabilita dalle ordinanze: prima dell’utilizzo a scopo potabile, l’acqua dovrà essere sottoposta a bollitura.

Cordar controllerà la qualità dell’acqua

A seguire l’evoluzione della situazione sarà Cordar Valsesia, che effettuerà i controlli sulla qualità dell’acqua immessa nella rete. Le verifiche proseguiranno fino al superamento delle attuali difficoltà di approvvigionamento.

Quando la disponibilità idrica tornerà alla normalità, saranno effettuate la bonifica e il ripristino dell’ordinario sistema di alimentazione dell’acquedotto. I risultati delle analisi verranno quindi trasmessi per consentire la revoca delle ordinanze e il ritorno al normale utilizzo dell’acqua.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook