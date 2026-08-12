Autobotti in azione, prese di emergenza e collegamenti tra acquedotti per fronteggiare la siccità che in questi giorni sta mettendo in difficoltà numerose frazioni tra Valsesia e Valsessera. Da settimane ormai i tecnici di Cordar Valsesia sono ancora impegnati su più fronti per garantire l’approvvigionamento idrico alle località dove portata e pressione sono ormai insufficienti.

«Abbiamo diverse zone che vengono alimentate dall’autobotte – spiega il presidente di Cordar Valsesia, Lorenzo Mirabile –. Dalla Valsesia alla Valsessera abbiamo numerose frazioni in difficoltà. I tecnici stanno facendo un grande lavoro. Stiamo monitorando la situazione in collaborazione con Bvc Acqua». Una situazione destinata a restare delicata senza precipitazioni significative.

Le situazioni più difficili tra Varallo e Cravagliana

In Valsesia le criticità riguardano in particolare alcune frazioni di Varallo e Cravagliana. «Abbiamo frazioni di Varallo, ma anche a Cravagliana, con evidenti problemi di approvvigionamento – prosegue Mirabile –. Speriamo davvero nella pioggia». A Sabbia, nella parte alta, e ai Gerbidi si stanno effettuando rifornimenti tramite autobotte.

A Dovesio è stato invece eseguito un intervento per migliorare la presa idrica esistente. Per Barattina, Pianebelle e Aniceti viene utilizzato il collegamento con l’acquedotto di Varallo centro. A Cravagliana sono interessati il centro nella zona nord e Pianaronda, dove è stata migliorata la presa esistente, mentre ai Giavinali è stata attivata una presa emergenziale con conseguente ordinanza di non potabilità.

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Da Vocca a Balmuccia, la mappa dell’emergenza

L’emergenza idrica in Valsesia coinvolge anche Vocca. Nelle frazioni Mogliani, Fossati e Sassiglioni è stata attivata una presa emergenziale dal rio del Lavaggio e vengono effettuati rifornimenti tramite autobotte. Anche in questo caso la situazione ha reso necessaria l’emissione di un’ordinanza di non potabilità.

A Valduggia i problemi riguardano invece Colma, Castagnola e Maretti, dove si interviene con le autobotti. Più complessa la situazione a Balmuccia, nell’area servita dall’acquedotto delle Piane: sono in corso verifiche per individuare possibili manovre sulla rete di distribuzione, non essendo disponibili prese emergenziali e risultando impossibile il rifornimento tramite autobotte.

Valsessera, manovre sugli acquedotti e sulle pompe

Anche in Valsessera i tecnici sono impegnati per mantenere il servizio. «A Flecchia abbiamo poca pressione, ma siamo riusciti a pompare acqua dall’acquedotto di Pray – spiega ancora Lorenzo Mirabile –. A Trivero, invece, si stanno facendo manovre con le pompe del Sessera». A Coggiola la criticità riguarda Fervazzo, dove l’approvvigionamento viene garantito attraverso autobotti.

Nelle frazioni Mucengo, Solesio, Villa Sopra e Villa Sotto viene utilizzato il collegamento con l’acquedotto di Pray centro. Tecnici e gestori continuano a monitorare una situazione che resta strettamente legata all’andamento meteorologico e alla disponibilità delle sorgenti.

Dove sono segnalate le principali criticità

Allo stato attuale (ma la situazione può rapidamente modificarsi), i casi conclamati di scarsità idrica con problemi di portata o pressione interessano:

Vocca: Mogliani, Fossati e Sassiglioni;

Mogliani, Fossati e Sassiglioni; Valduggia: Colma, Castagnola e Maretti;

Colma, Castagnola e Maretti; Coggiola: Fervazzo;

Fervazzo; Cravagliana: centro zona nord, Pianaronda e Giavinali;

centro zona nord, Pianaronda e Giavinali; Varallo: Sabbia, Dovesio, Gerbidi, Barattina, Pianebelle e Aniceti;

Sabbia, Dovesio, Gerbidi, Barattina, Pianebelle e Aniceti; Balmuccia: area servita dall’acquedotto delle Piane;

area servita dall’acquedotto delle Piane; Pray: Mucengo, Solesio, Villa Sopra e Villa Sotto.

La speranza è ora affidata soprattutto a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Senza piogge consistenti, infatti, l’abbassamento della disponibilità delle fonti potrebbe rendere necessari ulteriori interventi. Nel frattempo Cordar Valsesia e Bvc Acqua proseguono il monitoraggio e le operazioni per limitare il più possibile i disagi alle famiglie.

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