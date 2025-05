Stagione dello sci, la Valsesia ha fatto il record di presenze. Nel comprensorio Monterosa Ski incremento del 4,3 per cento di presenze rispetto al 2024 e del 3,7 sul record del 2016-2017.

Stagione dello sci, la Valsesia ha fatto il record di presenze

Monterosa Ski supera il record di ingressi invernali della stagione 2016-2017. I dati complessivi relativi all’intero comprensorio Monterosa Ski Tre Valli che unisce le stazioni valdostane di Champoluc-Frachey e Gressoney-La-Trinité-Staffal (gestiti da Monterosa Spa) ad Alagna Valsesia (gestita da Monterosa 2000 Spa) registrano un totale di 650mila primi ingressi, pari a un incremento del 4,3 per cento rispetto allo scorso anno e del 3,7 per cento sul record precedente risalente al 2016-2017.

Ricadute sul territorio

Ricadute importanti anche quindi anche sul versante valsesiano del Monte Rosa. «Siamo orgogliosi dei risultati fatti registrare in questa stagione – commenta Luciano Zanetta, presidente di Monterosa 2000 Spa -. Dobbiamo dire che il Monte Rosa attrae, è una meta di riferimento per lo sci e gli sport invernali. E’ stata una stagione invernale dove abbiamo avuto un ottimo riscontro di presenze e non abbiamo aumentato i prezzi».

Andando nel particolare Zanetta aggiunge: «Abbiamo visto una crescita dei plurigiornalieri». Questo ha voluto dire anche una ricaduta economica sulle strutture. «Certo – riprende -. Di conseguenza ci sono stati più pernottamenti nelle strutture ricettive, più prenotazioni nei ristoranti, poi pensiamo anche ai noleggi. Tutto questo è frutto di un lavoro sinergico e di obiettivi condivisi fra le due società iniziato ormai diversi anni».

Le nuove sfide

La gestione Monterosa 2000 continua a regalare numeri importanti: «Abbiamo lavorato sugli impianti e sull’offerta. Poi abbiamo la fortuna di avere il Monte Rosa. Certo, ci sono variabili che non dipendono dal presidente del Cda, né dal direttore come la temperatura. Ma siamo sempre riusciti a garantire piste adeguate e accoglienti. Alla fine per il turista l’importante è che sia bello sciare».

Monterosa 2000 continua a inseguire nuove sfide. «Abbiamo situazioni in itinere – riprende Zanetta -. Abbiamo il progetto per Mera dove attendiamo novità. E poi c’è in programma la revisione di Funifor per i prossimi due anni»

