Maestri di sci abusivi sulle piste di Mera: denunciati due giovani belgi

Controlli serrati sulle piste e due “maestri” senza patentino finiscono nei guai. È accaduto l’altro fine settimana, quando i carabinieri della stazione di Alagna Valsesia hanno individuato due sciatori intenti a impartire lezioni di discesa a un gruppo di ragazzi nel comprensorio Monterosa Ski, e più precisamente nella zona dell’Alpe di Mera.

I militari, impegnati in un servizio di vigilanza sulle piste, hanno notato i due giovani mentre svolgevano una vera e propria attività di insegnamento. Fermati per un controllo, alla richiesta dei documenti hanno ammesso spontaneamente di non possedere l’abilitazione necessaria per esercitare la professione di maestro di sci in Italia. Si trattava di due ragazzi di nazionalità belga.

Scatta la denuncia per i due

Per i due giovani è scattato automaticamente il deferimento all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione.

Un intervento che conferma l’attività dell’Arma sulle piste da sci non solo sul rispetto delle regole nel settore turistico e sportivo, ma soprattutto sulla tutela della sicurezza degli utenti delle piste, che devono potersi affidare esclusivamente a personale qualificato e regolarmente abilitato.

Una professione regolamentata

In Italia, infatti, l’attività di maestro di sci è rigidamente regolamentata: non basta essere sciatori esperti, ma occorre il riconoscimento ufficiale della Federazione italiana sport invernali e l’iscrizione al Collegio professionale competente.

Anche per i professionisti stranieri che operano temporaneamente — per periodi inferiori ai 15 giorni — è obbligatorio ottenere uno specifico nulla-osta regionale, a garanzia della qualità dell’insegnamento e della sicurezza degli allievi.

