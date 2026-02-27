Cinque milioni vinti con un “Gratta e Vinci” da 20 euro. Uno dei colpi di fortuna più significativi in tutto il Nord Ovest.

Colpo di fortuna da record a Samarate, centro vicino aeroporto di Malpensa: nella giornata di mercoledì 25 febbraio è stata centrata una vincita da cinque milioni di euro con un “Gratta e Vinci”. Il tagliando fortunato è stato acquistato al bar “Juely 2”, in via Verdi 43, locale conosciuto in città anche come “Ex Trattoria Svizzera”. Lo riportano i colleghi de La Prealpina.

La conferma è arrivata dal proprietario dell’esercizio: si tratta di una maxi vincita non solo per Samarate, ma tra le più rilevanti registrate in tutto il Nord Ovest italiano nelle ultime settimane. Cinque milioni di euro rappresentano anche il premio massimo distribuito dalla Lotteria Italia.

Un tagliando del gioco “100X”

Il biglietto vincente appartiene al nuovo gioco “100X” della linea Gratta e Vinci, un tagliando dal costo di 20 euro. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Agimec, si tratta della vincita più alta registrata nel mese di febbraio.

Le informazioni, al momento, restano frammentarie. L’identità del fortunato – o della fortunata – è ovviamente sconosciuta. Si sa soltanto che la giocata è stata effettuata proprio nella giornata di mercoledì 25 febbraio e che il colpo ha certamente cambiato la vita di chi ha grattato il biglietto giusto.

Scatta la caccia al fortunato

Il “100X” è un gratta e vinci dal meccanismo semplice e consolidato: occorre confrontare i propri numeri con quelli vincenti e, in caso di corrispondenza, si incassa il premio indicato. In questo caso, il massimo possibile: cinque milioni di euro con una sola giocata da 20 euro. In paese non si parla d’altro: tra curiosità e sogni a occhi aperti, Samarate si scopre improvvisamente capitale della fortuna.

