Incidente all’uscita della superstrada: auto si ribalta, conducente prigioniero nell’abitacolo

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, lungo la superstrada che collega Masserano a Biella, la provinciale 758. E’ accaduto all’altezza dell’uscita di Chiavazza.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. A seguito dell’impatto, una delle due auto si è ribaltata finendo su un fianco. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Biella, che hanno provveduto a estricare la persona dalle lamiere.

Altre due persone affidate ai sanitari

L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La seconda vettura coinvolta è stata tamponata: a bordo si trovavano due persone, anch’esse visitate sul posto dai soccorritori. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

