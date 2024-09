Tragedia sul Monte Rosa, indagini in corso: la vittima era accompagnata da una guida. I finanzieri vogliono ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma anche vagliare la condotta del professionista.

Aperta un’indagine sull’incidente accaduto l’altro giorno al Colle del Felik, 4.061 metri, tra il Castore e il Lyskamm, nel gruppo del Monte Rosa. Un incidente in cui nel pomeriggio di lunedì 9 settembre ha perso la vita un’alpinista di nazionalità spagnola. Feriti altri quattro scalatori, altre tre persone coinvolte ma rimaste illese.

La donna procedeva assieme al marito e ad una guida, sempre iberica. Gli accertamenti del Soccorso alpino della Guardia di finanza mirano quindi sia a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sia a vagliare la condotta del professionista, per definirne eventuali responsabilità. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Nella caserma di Cervinia della Fiamme gialle sono stati sentiti i tre illesi nell’incidente, a loro volta spagnoli. Hanno spiegato che, assieme ai compagni feriti, non facevano parte dello stesso gruppo della vittima: ma essendo le condizioni meteo nell’area non ottimali, avevano scelto di scendere dietro alla coppia accompagnata dalla guida, che era in discesa dal Castore.

Forse hanno sbagliato strada

Quanto alla natura dell’incidente, all’ipotesi iniziale del cedimento di una cornice di neve per lo spostamento del gruppo sul bordo del colle, sta subentrando la possibilità di un itinerario errato del gruppo. Gruppo che alla fine si è trovato a transitare su una placca di neve che si è staccata al passaggio degli alpinisti e li ha trascinati per circa 200 metri, coprendo la vittima. I soccorsi hanno raggiunto l’area via terra, per l’impossibilità di volare in elicottero fino al luogo della tragedia.

Gli accertamenti sono resi più complessi dal fatto che il modificarsi delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del sereno, rischia di aver compromesso le tracce nell’area del distacco. Intanto il medico legale presenterà una perizia dedicata alla causa del decesso della vittima.

