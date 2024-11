Unione dei moderati, Varallo sta alla finestra e chiede impegni concreti. Il sindaco Pietro Bondetti: servono garanzie sull’ospedale di Borgo e sulla ferrovia.

Unione dei moderati, Varallo sta alla finestra e chiede impegni concreti

«La Valsesia ha bisogno di due grandi certezze: garanzie sull’ospedale di Borgosesia davvero attivi con tutti i servizi e la riapertura del collegamento ferroviario Varallo-Novara». L’altra settimana anche Pietro Bondetti, sindaco di Varallo, era presente alla conferenza di presentazione del progetto di Forza Italia per l’Unione dei moderati, ma solo per ascoltare.

«Ho voluto esserci – spiega il sindaco Bondetti – perché mi pare un progetto valido, e che appoggio. Sono anche pronto ad aderire, ma prima voglio confrontarmi con il presidente Alberto Cirio su due temi: il nostro ospedale e la linea Novara-Varallo. Come ha detto bene Cirio, noi sindaci siamo le istituzioni sul territorio a cui i cittadini si rivolgono per prima. E tante persone mi continuano a chiedere della nostra linea ferroviaria: la riattivazione vorrebbe dire non solo turismo, ma anche migliori collegamenti per i nostri studenti e i nostri cittadini».

Garanzie anche sull’ospedale

Chiede certezza anche sull’ospedale: «Ho apprezzato le parole del presidente Cirio sulla sanità. Il nostro ospedale deve continuare a garantire servizi ai cittadini della nostra vallata».

Parole, quelle di Pietro Bondetti, che fanno quindi pensare a una prossima adesione al progetto targato Forza Italia (anche se è presto per dire se lui stesso passerà agli azzurri). Tra l’altro, anche il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta di recente ha lasciato la Lega senza però confluire ancora in nessun partito. Proprio Botta sotto i colori della Lega è stato presidente della Provincia di Vercelli, oltre che candidato dalla Lega alle Politiche e alle Europee.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook