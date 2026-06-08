Valsesia, l’estate parte tra rifugi e yoga in quota: il Monte Rosa palestra del benessere

La Valsesia si prepara a vivere una nuova estate all’insegna della montagna, del trekking e delle esperienze immersive tra i sentieri del Monte Rosa. Con l’arrivo del caldo e il progressivo scioglimento della neve a media quota, numerosi rifugi hanno già riaperto accogliendo escursionisti e turisti provenienti da tutto il Nord Italia. Accanto alle attività outdoor tornano anche gli eventi dedicati al benessere, con yoga all’alba e iniziative pensate per vivere la montagna in modo lento e autentico.

Rifugi già presi d’assalto dagli escursionisti

Negli ultimi fine settimana centinaia di appassionati hanno raggiunto i sentieri dell’alta Valsesia approfittando delle prime giornate estive. Le strutture alpine stanno tornando operative sia nei weekend sia con aperture continuative, offrendo punti di ristoro e ospitalità lungo alcuni dei percorsi più frequentati del territorio valsesiano.

Tra le mete più amate restano il Rifugio Francesco Pastore all’Alpe Pile, il Rifugio Barba Ferrero e il Rifugio Crespi Calderini nella zona di Alagna. In quota spiccano invece la Capanna Regina Margherita, la Capanna Giovanni Gnifetti e il Rifugio Città di Mantova, punti di riferimento per gli alpinisti diretti verso le vette del Monte Rosa.

Dal trekking allo yoga davanti al Monte Rosa

L’estate del Monterosa Ski punta anche sulle attività dedicate al benessere psicofisico. Dal 18 luglio al 29 agosto Pianalunga ospiterà una serie di incontri di yoga all’aperto immersi nello scenario alpino. Ogni sabato mattina, a duemila metri di quota, la terrazza naturale raggiungibile con la funivia da Alagna diventerà uno spazio dedicato alla meditazione e alla pratica fisica.

Le lezioni saranno curate da Laura Caratti e Alessia Fassoli di Elle Studio Pilates di Borgosesia e uniranno differenti discipline yoga in un percorso pensato per favorire equilibrio, respirazione e rilassamento. L’esperienza comprende anche il viaggio in telecabina e permetterà ai partecipanti di vivere il Monte Rosa in una dimensione completamente diversa rispetto alla tradizionale escursione.

La montagna come motore del turismo estivo

Negli ultimi anni la Valsesia ha scelto di investire sempre di più sul turismo estivo, valorizzando impianti, sentieri e attività legate alla natura. L’obiettivo è trasformare le località alpine in destinazioni vive durante tutto l’anno, non soltanto nella stagione sciistica. Escursioni, rifugi, eventi culturali e sport all’aria aperta stanno attirando un numero crescente di visitatori.

Anche le valli laterali registrano un forte interesse da parte degli amanti del trekking. Dalla Val Vogna alla Val Sermenza, passando per Mollia e Rimasco, sono numerosi i rifugi frequentati in queste settimane. Un segnale importante per il territorio, che vede nella montagna una risorsa sempre più centrale per l’economia turistica e per la promozione della Valsesia.

Nella foto di copertina, il rifugio Pastore

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