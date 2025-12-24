Vandali a Sabbia: è sparito il “diavolo” della frazione Montata. Il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri.

Vandali a Sabbia: è sparito il “diavolo” della frazione Montata

In questi giorni la comunità di Sabbia è stata scossa da un episodio di vandalismo avvenuto in località Montata, dove un’installazione molto conosciuta e apprezzata (la statuetta del diavolo) è stata danneggiata, con la sparizione del manufatto di legno. Tra l’altro, un luogo per raggiungere il quale occorre camminare. L’accaduto è stato documentato anche attraverso alcune immagini diffuse sui social.

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia formale alla stazione dei carabinieri di Varallo. A rendere pubblico quanto successo è stato il pro sindaco Eraldo Botta, che ha espresso una netta presa di posizione contro quanto avvenuto.

“Un’offesa alle tradizioni locali”

Nel suo intervento, Botta ha evidenziato come azioni di questo genere rappresentino un’offesa al patrimonio collettivo e alle tradizioni locali, frutto di anni di impegno e dedizione da parte della comunità. Si tratta di beni che non hanno solo un valore materiale, ma che raccontano la storia e l’identità del paese.

Il pro sindaco ha inoltre ricordato che simili comportamenti non restano impuniti e possono portare a sanzioni rilevanti, oltre al pagamento delle spese previste dalla normativa vigente.

Lo sdegno sui social

Ovviamente la notizia è stata diffusa sui social con commenti che si possono immaginare. «Che gente di m. c’è in giro…» scrive un utente. «Speravo che da noi fosse più tranquillo invece siamo alla frutta… che schifo» aggiunge un altro. «Posso solo augurargli il peggio… ci penserà il karma spero».

