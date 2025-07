Vandalismi in alta Valsesia, l’appello di Cai e Guide alpine. «Serve rispetto per tutto ciò che c’è in montagna, compresi i bivacchi».

Vandalismi in alta Valsesia, l’appello di Cai e Guide alpine

I due episodi ravvicinati di vandalismo sui monti della Valsesia scuotono la comunità locale e toccano simboli di storia e cultura, oltre che di fede per i credenti. Il primo caso è quello che ha riguardato il Monte Tagliaferro, a 2.964 metri: qui è scomparsa la Madonnina posata sulla vetta. Pochi giorni dopo, si è scoperto un secondo atto vandalico: anche la Madonnina del Monte Bo valsesiano è stata gravemente danneggiata.

Su questi episodi intervengono con un comunicato congiunto Andrea Enzio, capo delle Guide di Alagna, e di Piero Carlesi, presidente della sezione Cai di Varallo.

“Escludiamo si tratti di una raffica di vento…”

«Cogliamo l’occasione di questo ultimo episodio vandalico – escludiamo infatti che si sia trattato di una raffica di vento violentissima – per fare appello a tutti coloro che frequentano la montagna di rispettare ciò che si trova in alta quota incustodito. Quindi non solo Madonnine o Croci di vetta, ma anche manufatti e soprattutto i bivacchi e le capanne incustodite, anche queste spesso oggetto di saccheggio e soprattutto di abbandono di rifiuti».

«Rileviamo con soddisfazione che la montagna valsesiana sia, rispetto a qualche decennio fa, molto più frequentata e di conseguenza amata e rispettata, ma nei grandi numeri purtroppo si trovano frequentatori occasionali per lo meno impreparati, ma talvolta davvero poco rispettosi dell’ambiente fragile dell’alta quota che merita rispetto e attenzione».

A fronte di questi episodi, anche il Club alpino italiano e le Guide alpine di Alagna ribadiscono il loro impegno per una frequentazione sicura e consapevole della montagna. Lo fanno attraverso corsi, iniziative educative e accompagnamenti professionali. L’obiettivo è trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche valori: rispetto, consapevolezza, senso di comunità

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook