Varallo, a 89 anni Benito Bertaggia torna alle gare. Dopo qualche tempo il “nonno sprint” riprende l’attività agonistica. Accompagnato dal figlio Danilo.

All’età di 89 anni, il varallese Benito Bertaggia decide di tornare in pista nell’atletica leggera. Complice la voglia di ritornare alle gare anche del figlio Danilo, fisioterapista a Quarona, il “nonno sprint” portacolori del Gse Zegna ha ripreso gli allenamenti. E ora punta ai campionati italiani Master ad Ancona. La passione per la corsa era iniziata a 69 anni. E in questi vent’anni di attività ha messo insieme una bacheca da 18 medaglie d’oro, 16 d’argento e due di bronzo. Una passione condivisa con la moglie Gabriella che l’ha sempre seguito ovunque.

Benito, dove ci eravamo lasciati?

Sono ormai tre anni che non gareggio. Da due anni poi non guido più. Però mi sono sempre tenuto in forma. Farò 89 anni il 5 aprile prossimo.

Come mai lo stop alle gare?

Gli anni avanzano. Prima quando facevo le gare partivo con mia moglie e andavano a visitare la città, poi c’era il giorno della gara, i video e le emozioni. Ora non ce la sentiamo più tanto di andare in giro da soli.

Però adesso torna in pista…

Eh si… Dopo 18 anni ha ripreso gli allenamenti Danilo che mi ha sempre seguito negli allenamenti. E così mi ha lanciato la proposta: “Papà, andiamo a fare gli italiani Master ad Ancona”. E mi sono messo sotto con gli allenamenti.

Quando è prevista la gara?

Sabato 7 marzo correrò i 60 metri alle 17.30 e mio figlio un’ora dopo ai campionati italiani. In questi anni mi sono sempre tenuto allenato anche per una questione di salute. Rispetto al passato non farò i 200 metri, c’è la curva da affrontare e non voglio rischiare cadute alla mia età.

Come stanno andando gli allenamenti?

Direi bene. Sabato scorso mio figlio mi ha fatto fare i 10, 20, 30 metri fino ad arrivare ai 60. Qualche volta ho provato gli 80 e i 100 ma devo ancora mettere fiato. Nei 60 ho fatto 11”90 e e poi 12”02 sabato in prova. Faccio i 20 metri in 4”06.

E’ emozionato?

Guarda. Vado, mi diverto e torno.

Una vita dedicata allo sport, la sua.

Beh. Io l’ho scoperto tardi. Diciamo che quando lavoravo ero sempre di corsa, ma per i miei figli Adriano e Danilo. Facevo il piastrellista. Ricordo che il sabato facevo un pavimento, poi staccavo a pranzo. Tornavo a casa e mi dicevano “Papà, ci porti ad Aosta?”. E così tutti in auto fino ad Aosta per la gara. Ne ho fatti di chilometri…»

Poi però è sceso in pista anche lei.

Più che altro per tenermi in forma. Ho iniziato ad appassionarmi e ho continuato.

