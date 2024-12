Varallo, auto esce di strada e termina la sua corsa ribaltata su un fianco. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri nella notte.

Incidente nella notte lungo la strada provinciale 78 nel territorio del comune di Varallo (si tratta della strada che sale verso Civiasco). Per cause ancora da accertare una vettura è uscita dalla carregiata, ha sfondato una ringhiera e ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco nella vegetazione.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, intorno alle 3 di notte, sono arrivati in soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo assieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. I vigili hanno trovato la vettura che ha terminato il suo percorso capovolta e fuori dalla sede stradale, e hanno provveduto alla messa in sicurezza della stessa e dell’area interessata. Al momento non è stato reso noto se ci sono feriti.

