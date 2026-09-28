Varallo, la Casa Valsesiana cerca una nuova vita nel cuore del Muntisel

La Casa Valsesiana al Muntisel, nel giardino pubblico di Varallo, si prepara a una nuova fase: il ristorante ha cessato l’attività nella sede da alcuni mesi e si è trasferito a Riva Valdobbia. A fare il punto è il sindaco di Varallo Pietro Bondetti: il locale resterà nella disponibilità dell’attuale gestore fino alla scadenza della convenzione, prevista a novembre. Nel frattempo gli spazi sono utilizzati per eventi particolari.

La struttura era stata ricostruita dopo un incendio devastante che l’aveva distrutta e aveva poi riaperto come ristorante. Oggi non è più aperta con continuità, ma conserva la sua vocazione di luogo di ritrovo. «Hanno deciso di mantenere la gestione fino alla scadenza, utilizzando il locale per eventi particolari», spiega Bondetti. La convenzione segna il passaggio verso una nuova gestione.

L’ipotesi di un nuovo affidamento

Con la scadenza di novembre si aprirà la prospettiva di un nuovo affidamento. L’auspicio dell’amministrazione è che la Casa Valsesiana possa tornare ad avere un’apertura più regolare e a svolgere pienamente la funzione che ha accompagnato la sua storia. La struttura è comunale e, secondo il sindaco, ha tutte le caratteristiche per tornare a essere vissuta.

«La struttura è bellissima», sottolinea Bondetti, ricordando la scelta dei materiali tipici valsesiani impiegati nella ricostruzione, che ne hanno rafforzato il carattere. «È stata ricostruita con un’accurata scelta di materiali tipici valsesiani e spiace proprio vederla chiusa». Il valore dell’edificio resta legato anche alla sua identità locale, riconoscibile nell’architettura e nella posizione.

Un luogo d’incontro nel giardino pubblico

A rendere particolare la Casa Valsesiana è anche il contesto: si trova al centro dello storico giardino pubblico del Muntisel, circondata dal verde e affacciata su un piazzale adatto a ospitare iniziative e manifestazioni. La posizione può favorire appuntamenti di diverso tipo, comprese le serate musicali. Il giardino offre spazio per eventi e occasioni di incontro.

«Ci auguriamo che quanto prima torni a essere un luogo di ritrovo per la comunità», aggiunge il sindaco, indicando nella vicinanza al verde e nella disponibilità del piazzale due punti di forza anche per iniziative rivolte ai giovani. Il futuro della struttura dipenderà dal nuovo affidamento, ma l’obiettivo del Comune è chiaro: riportare la Casa al centro della vita cittadina.

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