Varallo, il dottor Francesco Galasso diventa Cavaliere della Repubblica

Medaglia al merito per il dottor Francesco Galasso. Domenica scorsa a Vercelli, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il medico varallese ha infatti ricevuto il riconoscimento di Cavaliere dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana” per i 50 anni di attività professionale e per l’impegno profuso in campo sociale e civico.

Galasso inafatti è molto conosciuto e stimato non solo come medico chirurgo gastroenterologo, ma anche per essere stato amministratore comunale a Varallo alla fine del secolo scorso e per il suo grande impegno nel sociale.

Le origini calabresi

Originario di Reggio Calabra, Francesco Galasso arriva in Valsesia nel 1976 con la moglie Jole dopo la laurea conseguita l’anno precedente in medicina e chirurgia, seguita nel 1980 dalla specializzazione in chirurgia generale. Dal 1976 a gennaio 2010 svolge servizio ospedaliero prima al Santissina Trinità di Varallo, dove lavora fino alla sua chiusura, e poi all’ospedale di Borgosesia e di Gattinara.

Da gennaio 2010 a oggi svolge consulenza specialistica in endoscopia digestiva alla clinica Santa Rita di Vercelli. Dal 2015 al 2018 ha inoltre ricoperto l’incarico di direttore sanitario nelle case di riposo di Buronzo e Rovasenda.

L’impegno sociale

All’attività professionale ha sempre unito l’impegno civico e sociale nella sua città d’adozione. E’ infatti stato presidente dell’associazione varallese “Amici di Lourdes – Gemma Cosotti” nei primi anni Novanta, partecipando anche come medico ai vari pellegrinaggi.

Ha aderito attivamente alla formazione del Man, il movimento apostolico “Nuovi”, nato nel 1976 per volontà di madre Margherita Maria Guani, fondatrice delle suore missionarie di Gesù Eterno Sacerdote del convento varallese di Santa Maria delle Grazie, di cui Galasso era il medico personale.

Amministratore in Comune

Risale ai primi anni Ottanta l’inizio del suo impegno in campo politico a Varallo, prima come consigliere e poi, dal 1994 al 2002, con l’incarico di vice sindaco e assessore alla sanità nell’amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Pier Angelo Pitto.

Un impegno in campo professionale, civico e sociale che prosegue dunque da mezzo secolo e che oggi è stato riconosciuto pubblicamente con questa prestigiosa onorificenza di cui sono molto orgogliose la moglie Jole e le tre figlie Olga, Costanza e Letizia, il cui impegno e tenacia del padre «sono stati e sempre saranno – affermano – un esempio da seguire».

