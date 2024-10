Varallo, la minoranza lascia il consiglio. «Negato il sopralluogo all’Albergo del pellegrino». Un braccio di ferro che va avanti da parecchio tempo.

Una seduta del consiglio comunale di Varallo iniziata con una protesta da parte dei consiglieri di minoranza. L’altra sera, all’interno del salone rinnovato del teatro Civico, si è tenuta l’ultima, in ordine di tempo, seduta del consiglio comunale caratterizzata dal disappunto dei consiglieri del gruppo “Varallo oggi per il futuro”, Mario Casaccia e Marco Ricotti. Un disappunto nato per non aver vista esaudita da diversi anni la loro richiesta di un sopralluogo al cantiere dell’“Albergo del Pellegrino” al Sacro Monte avviato da tempo.

I due consiglieri, dopo il consueto appello dei partecipanti, si sono alzati e se ne sono andati in segno di protesta. «Per noi – hanno dichiarato Casaccia e Ricotti – si tratta di una questione importante e non possiamo accettare queste continue negazioni di effettuare un semplice sopralluogo. Questo atteggiamento da parte dell’amministrazione rende impossibile continuare a seguire le sedute del consiglio facendo finta di nulla».

Il punto sui lavori pubblici

La riunione è poi proseguita con le comunicazioni del sindaco Pietro Bondetti che ha fatto il punto della situazione riguardo i lavori pubblici. I lavori che interessano la struttura che ospita il Nido dell’infanzia sono quasi terminati e nel periodo delle festività natalizie si potrà procedere con il trasloco così da iniziare il 2025 nell’edificio ristrutturato. «Anche a Camasco – ha spiegato il primo cittadino – i lavori sono quasi conclusi ora ci stiamo concentrando nel trovare finanziamenti per l’area a sud del secondo ponte in modo da terminare tutti gli interventi che se necessitano per sistemare l’area. Per quanto riguarda la nuova palestra invece sono state concluse le fasi di spianamento del terreno e ora si inizieranno a preparare le fondamenta. Infine si è proceduto con la pulizia del “Ponte del Busso”, intervento segnalato dai cittadini».

