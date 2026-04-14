Varallo mette all’asta uno dei suoi alloggi a Milano. Prevista una base di 360mila euro. L’inquilina che vi abitava è deceduta di recente.

Varallo mette all’asta uno dei suoi alloggi a Milano

Sta facendo discutere la decisione del Comune di Varallo di mettere all’asta un appartamento di proprietà dell’ente situato in un condominio di via Polesine a Milano. Si tratta di uno dei quattro alloggi posseduti dal Comune nella città lombarda. Come spiegato dal sindaco, due appartamenti sono destinati agli studenti di Varallo che frequentano l’università a Milano, uno è affittato a una signora, mentre l’ultimo, quello oggetto della vendita, era occupato da una inquilina recentemente deceduta.

«Tutti gli alloggi sono datati e necessiterebbero di importanti lavori di ristrutturazione. Pertanto abbiamo deciso di vendere questo invece di procedere alla ristrutturazione – spieg il sindaco – e utilizzare il ricavato per finanziare opere e servizi necessari alla città di Varallo».

Base d’asta 360mila euro

L’immobile messo all’asta è composto da 5,5 vani: ingresso, cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Il prezzo base d’asta è fissato a 360mila euro, con offerte segrete solo in aumento e termine per la presentazione entro le ore 12 del 12 maggio. La vendita avverrà “a corpo e nello stato di fatto e di diritto”, con un deposito cauzionale pari al 10 per cento del prezzo base.

“Non si toccano gli alloggi per gli studenti”

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti sui social, con commenti che parlano di “disperazione finanziaria” per il Comune di Varallo. La scelta dell’amministrazione evidenzia una strategia di gestione patrimoniale orientata a trasformare gli immobili in risorse per sostenere servizi pubblici, piuttosto che investire nella ristrutturazione di edifici datati lontani dalla città.

L’asta si terrà il 13 maggio alle 10 nella sede comunale di corso Roma e rappresenta un segnale tangibile della gestione delle proprietà comunali a Milano e delle priorità finanziarie del Comune di Varallo. «Gli alloggi per gli studenti restano garantiti – precisa Bondetti -. Anzi se qualcuno fosse interessato, ci sono dei posti disponibili».

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