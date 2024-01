Varallo piange Attilia Fusaro: si era candidata a sindaco nel 2007. Fu una delle più tenaci avversarie di Gianluca Buonanno. Aveva 71 anni.

Varallo piange Attilia Fusaro: si era candidata a sindaco nel 2007

E’ stato celebrato l’altro giorno a Varallo il funerale di Attilia Fusaro, 71 anni, a lungo una delle esponenti più in vista del centrosinistra cittadino. Si è spenta lunedì a Vercelli. Nel 2007 corse come candidato sindaco alle elezioni comunali e per i cinque anni successivi sedette tra le fila della minoranza insieme a Luciano Gualdi e Laura Mortara e poi anche con Antonio Sabatino.

La sua fu una ferma opposizione alla politica dell’allora maggioranza guidata dal sindaco Gianluca Buonanno durante il quinquennio di mandato come capogruppo di “Progetto Varallo democratica”.

Le battaglie contro Buonanno

In tanti la ricordano battagliera soprattutto riguardo a temi che in qualche modo hanno segnato la storia di Varallo come il centro sportivo Milanaccio di Borgosesia, allora acquistato dall’amministrazione comunale. Oppure sul futuro del Sacro Monte dopo la legge regionale che prevedeva l’accorpamento dei Sacri Monti piemontesi con i parchi in un super ente con sede a Crea: secondo Fusaro e il suo gruppo si trattava di un ruolo che spettava a Varallo.

E ancora nel 2011 sull’appalto della gestione trentennale di Casa Serena. Ferma e dura opposizione la sua anche nei confronti delle tante “trovate” di Buonanno come quell’ordinanza nel 2009 che vietava di indossare in città burqa e burkini (a tale proposito era intervenuta come gruppo Donne democratiche di Varallo, insieme a Lidia Accornero e Laura Mortara).

L’addio alla politica

Nel 2012, già coordinatore di Varallo e alta Valsesia del Pd, decise di non ricandidarsi alla nuova tornata elettorale per le amministrative di Varallo, lasciando la scena politica cittadina. «Sinceramente – commentò -, non ho più voglia di “battagliare” con Buonanno. Dopo cinque anni mi sono anche stufata».

Molto legata alle tradizioni cittadine, amava il carnevale. Fece parte del Comitato negli anni Ottanta. Attilia Fusaro lascia il fratello Guido, cognate, nipoti e pronotipoti. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Roccapietra. Dopo le esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio di Domodossola.