Varallo, premiate le novanta allieve del corso di puncetto

Serata di festa per la Società operaia di mutuo soccorso di Varallo. L’altra settimana, nella cornice dell’Albergo Italia, sono stati consegnati gli attestati alle allieve dei corsi di puncetto, il prezioso merletto valsesiano. Un incontro che ogni anno suggella la conclusione dell’anno formativo che conta sempre un centinaio di partecipanti distribuite nei vari corsi che la Soms di Varallo organizza sul territorio da Alagna a Romagnano.

Attestato di frequenza e diploma di puncettaia esperta

«I nostri attestati sono di due tipi – spiega Paola Bozzo, tra le responsabili dei corsi -. Il primo è un attestato di frequenza consegnato a tutte le allieve che partecipano ai corsi. Il secondo è il diploma di puncettaia esperta, firmato non solo dalla nostra presidente Ornella Marchi e dalla maestra, ma anche dal presidente dell’Unione montana, che viene assegnato a chi ha raggiunto una notevole capacità nell’esecuzione del puncetto».

Il lungo cammino del puncetto

La scorsa settimana, l’organizzazione ha premiato quindi una novantina di allieve, al termine della cena, che appunto ogni anno è organizzata dalla Società operaia di mutuo soccorso al termine dei corsi. Presenti alla serata anche il sindaco Pietro Bondetti, l’assessore dell’Unione montana Valsesia Attilio Ferla e Giulia Scalvini di Maison Claire.

Intanto prosegue il lungo cammino del puncetto per conquistare il riconoscimento Unesco come Bene immateriale dell’Umanità, iniziato nel 2014, quando si presentò la prima pratica, poi ripresa nel 2018, interrotta a causa del Covid e ora giunta in una buona posizione.

