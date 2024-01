Varallo scopre il volto della nuova Cecca: conto alla rovescia per il “gran bal”. In questi giorni il comitato organizzatore ha “seminato” indizi sfidando i cittadini a indovinare.

Varallo scopre il volto della nuova Cecca: conto alla rovescia per il “gran bal”

Impazza il Toto Cecca a Varallo, ma intanto scatta il conto alla rovescia per la rivelazione finale: domani, sabato 13 gennaio, è infatti in programma il “Gran ballo della Cecca” nel corso del quale sarà svelata l’identità della Cecca 2024, il giorno successivo ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco e la tanto attesa fiaccolata e falò.

Gli indizi del Toto-Cecca

Il comitato carnevale nei giorni scorsi ha dato i tre indizi per cercare di indovinare chi quest’anno indosserà i panni della maschera femminile.

Il primo indizio era: «La sua voce non è inedita per qualcheduno, ma per taluni si, una Cecca che canta non mi era mai capitata. La sorella sinfonia lascia spazio a una divertente ed accompagnata armonia».

Altro indizio: «Francesca, Serena e Martina l’hanno indossato blu e per blu intendo proprio blu. Ma devo dire che anche il chiaro le sta bene, ad esempio il giallo risalta nelle cerimonie e l’azzurro lo calza elegantemente… Azzurro come il “significato della vita” rappresentato da un dolce insetto che con le sue ali volteggia in aria».

Infine: «Di recente ha avuto parecchi apprezzamenti sui social, ne hanno parlato chi bene e chi meno bene. Lo stile che ha sempre avuto è inconfondibile con quegli occhi azzurri, quei capelli biondi… è diventata una passione».

Il programma delle prossime settimane

Domenica 21 gennaio sarà la volta della Carnevalàa nt’la Stràa dedicata a “Toy Story” mentre sabato 27 gennaio si darà spazio alla cultura con la serata “Nel Regno del Re di Biss” all’interno del Salone XXV Aprile. Domenica 28 gennaio tornerà l’appuntamento con “Coriandoli d’Argento” e sabato 3 febbraio si terrà la “Cena d’la Pignatta”.

Giovedì 8 febbraio si festeggerà la Giurnàa d’la Giobiaccia, mentre domenica 11 febbraio nel salone dell’oratorio ci sarà il “Ballo dei bambini”. Lunedì 12 febbraio si terrà la Giurnàa d’la leugna e alla sera il Ball d’la Lüm.

Il carnevale culminerà martedì 13 febbraio con la distribuzione della paniccia, mentre mercoledì 14 febbraio i festeggiamenti termineranno con il “Processo a Marcantonio” e il rogo del suo fantoccio.

Quest’anno inoltre, all’istituto alberghiero di Varallo, tornerà l’appuntamento con la “Cena dël Purcel” che si terrà giovedì 25 gennaio.