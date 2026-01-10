Varallo scopre il volto della regina del Carnevale. Questa sera c’è il “Gran ball d’la Cecca”, domani la consegna della chiavi della città.

Varallo scopre il volto della regina del Carnevale

E’ in programma per la serata di oggi, sabato 10 gennaio, il “Gran ball d’la Cecca”, evento tra i più sentiti del Carnevale di Varallo. E’ il momento in cui si scopre finalmente il volto della maschera femminile che accompegnerà Marcantonio (Simone Berardi) nel corso della manifestazione. Come da tradizione, la Cecca cambia ogni anno: e come ogni anno tanti varallesi cercano di sapere o di indovinare in anticipo quale sia la ragazza destinata all’incoronazione.

Non per nulla nei giorni scorsi era in corso il Toto Cecca, con la sfida a individuare il nome della regina del carnevale attraverso tre indizi diffusi dal Comitato organizzatore.

Gli indizi del Toto Cecca 2026

Il primo indizio è stato svelato il 27 dicembre: «Marcantonio va e pensa alla sua Cecca: e tra i vicoli e le strade può fantasticare su qualcosa che gliela faccia ricordare». Il secondo indizio è arrivato domenica scorsa: «Varalin! La Cecca da cust’ann ad suris v’nu daràa comè minim n’a grampàa» (vale a dire: la Cecca di quest’anno di sorrisi ve ne darà almeno una manciata).

Giovedì il terzo e ultimo indizio: «Ha due cuori lontani che a lei son cari: uno dimora dove l’inverno scolpisce l’aria; l’altro riposa tra dune d’oro e soli millenari. Seppur sparsi ai venti e ai calendari, entrambi restano il suo porto più prezioso». Il gioco si è concluso ieri, questa sera si capirà chi ha azzeccato.

Domani la consegna delle chiavi

Domani, domenica 11 gennaio, sarà la volta della tradizionale consegna delle chiavi della città a Marcantonio, un rito simbolico che segna l’inizio del regno carnevalesco. Negli ultimi anni la manifestazione ha visto una partecipazione sempre più ampia, con la presenza di numerose maschere e gruppi mascherati provenienti non solo dalla Valsesia, ma anche da altre zone del Piemonte e da regioni più lontane.

