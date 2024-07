Varallo, vigili del fuoco in sciopero: «Ci serve un’autoscala». Tutto il Piemonte solidale con la Valsesia. Domani mattina sit-in davanti alla caserma di Roccapietra.

Due ore e mezza di sciopero con sit-in davanti alla caserma in località Roccapietra: i vigili del fuoco di tutto il Piemonte solidali con i colleghi di Varallo, che sono tutt’ora senza un’autoscala che permetta di raggiungere comodamente, ove serve, i piani alti di qualche edificio. Un mezzo utilissimo non solo in caso di incendio, ma anche quando si tratta di dover entrare in qualche alloggio nel caso in cui l’occupante si fosse infortunato o sentito male.

Oltre un ora di attesa in caso di necessità dell’autoscala

E domani, venerdì 5 luglio, è il giorno della protesta estesa a tutto il Piemonte. Ne parla Adriano Scozia, portavoce del Coordinamento regionale dell’Unione sindacale di base dei vigili del fuoco: «Lo scorso 7 giugno si è svolto un tentativo di conciliazione a fronte del nostro dichiarato stato di agitazione verso la Direzione regionale dei vigili del fuoco Piemonte a causa della mancata assegnazione di un mezzo per il soccorso ai piani alti per la sede di Varallo attraverso il Comando di Vercelli, e della mancata organizzazione e manutenzione di tale tipologia di mezzi sul territorio».

«Tale tipologia di mezzo, necessario per il soccorso, ad esempio, di persone dal secondo piano a salire, in caso di incendio, ad oggi può intervenire nel territorio comunale di Varallo e in tutti i comuni più a monte, esclusivamente arrivando da sedi con oltre un’ora di percorrenza».

Mezzo assegnato a Varallo poi dirottato in altre sedi

Il problema è che il mezzo sarebbe stato assegnato a Varallo, ma poi dirottato in altre sedi. «Il Comando di Vercelli, assegnatario di due autoscale, in realtà viene continuamente privato di una di esse per le carenze in capo alla Regione – spiega ancora Scozia -. Tale situazione avrebbe trovato soluzione con l’assegnazione di una piattaforma da soccorso già assegnata a dicembre, ma destinata successivamente ad altra sede che non presenta le stesse criticità».

Si temono conseguenze anche gravi

Il referente dell’Usb sottolinea come questa carenza possa portare a gravi conseguenze per il territorio: «Temiamo che una tale assegnazione possa produrre eventi simili a quelli tristemente evidenziati dalla cronaca recente in Liguria e presso il fiume Natisone, in cui i colleghi, cercando ogni soluzione praticabile, anche esponendosi a procedure di emergenza, si sono trovati a fronteggiare situazioni tragiche.»

«Nonostante le rassicurazioni del direttore regionale, abbiamo visto pochissima attenzione verso la Valsesia, valle che presenta costantemente un elevato numero di presenze turistiche sia in inverno che in estate».

Ad oggi Varallo non ha mezzi idonei allo scopo

Durante il tentativo di conciliazione era anche stata proposta la creazione di un gruppo di lavoro per studiare attraverso parametri oggettivi un metodo di dislocazione di questi mezzi sul territorio regionale.

«Tale soluzione seppur potenzialmente valida nel lungo periodo, non ha fornito alcuna risposta alla criticità che abbiamo voluto fare emergere, tanto è vero che ad oggi Varallo non ha mezzi idonei allo scopo. Non abbiamo quindi potuto conciliare e, per tale motivo, proclamiamo lo sciopero regionale di categoria dei vigili del fuoco per la giornata del 5 luglio. In tale occasione sarà presente dalle 9 alle 11.30 un sit-in di colleghi davanti al distaccamento di Varallo per poter rispondere ai dubbi e alle preoccupazioni della popolazione».

