La voce di Ido torna a emozionare: gli alpini accanto a lui per i 96 anni

Gli alpini di Valsesia e Valsessera hanno festeggiato nei giorni scorsi Ido Zanello per i suoi 96 anni a Casa Serena, la struttura per anziani di Varallo dove l’uomo vive da quando le sue condizioni di salute hanno richiesto maggiore assistenza. A raggiungerlo sono stati gli amici del gruppo di Ailoche-Caprile e il presidente della Valsesiana, Valter Stragiotti.

Per Ido è stata una sorpresa speciale: ha potuto abbracciare le penne nere e gli amici più cari, trascorrendo il compleanno in compagnia. Non è mancata la torta, preparata con una dedica per lo storico alpino della Valsesiana. Una festa semplice, ma ricca di affetto, che ha riportato attorno a lui persone legate da tanti anni di amicizia e ricordi condivisi.

Il canto e gli amici di sempre

Le visite degli alpini a Casa Serena sono diventate un appuntamento frequente. Lo scorso marzo Zanello era tornato a cantare insieme alla corale alpina “Alpin dal Rosa”, il coro di cui è stato uno dei soci fondatori e nel quale ha militato per decenni. Quel momento, vissuto durante la visita del gruppo, aveva commosso i presenti.

Gli amici lo ricordano con parole piene di stima: «Ido è una persona veramente eccezionale, una mente storica come poche ce ne sono, un oratore che non smetteresti mai di ascoltare». Nei suoi racconti si ritrovano esperienze e passaggi di una lunga storia alpina, ascoltati negli anni da tante persone. La festa a Casa Serena ha rinnovato quel legame, fatto di vicinanza e incontri.

Una vita tra le penne nere

Zanello è stato alpino del Battaglione Aosta e ha partecipato a numerosi appuntamenti insieme alla Valsesiana. Nel 2017, a 87 anni, era partito per l’Adunata nazionale di Treviso, risultando tra i partecipanti più anziani presenti. La sua passione per il canto e per il mondo alpino lo ha accompagnato per tutta la vita.

Anche i compleanni importanti sono stati spesso festeggiati con gli alpini. Nel 2020, per i 90 anni, gli amici avevano organizzato una festa al rifugio Moglietti di Coggiola. Oggi, a 96 anni, Zanello continua a essere ricordato e cercato da chi ha condiviso con lui adunate, canti e conversazioni. A Casa Serena, tra un abbraccio e una fetta di torta, quella storia ha trovato un nuovo capitolo.

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