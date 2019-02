3 consigli per acquistare pneumatici online

Tanti sono i motivi perché il mercato della vendita online di pneumatici sta avendo un grande successo. Uno dei principali è sicuramente quello legato alla convenienza economica dell’acquisto. Una maggiore performance sotto il punto di vista della gestione del magazzino unito ad una filiera breve, permettono infatti ai portali di vendita di garantire prezzi estremamente convenienti. In tale contesto da segnalare il sito raggiungibile all’indirizzo internet www.oponeo.it. Sul sito è possibile trovare tutti i tipi di pneumatici, anche delle migliori marche, a prezzi estremamente vantaggiosi. Presenti anche una vasta scelta di cerchioni per auto e accessori, come ad esempio catene da neve delle migliori marche.

La convenienza del prezzo d’acquisto non deve far dimenticare però all’utenza che ci sono delle operazioni di controllo preventive da effettuare prima dell’invio dell’ordine. Nessun acquisto infatti risulta conveniente se la merce acquistata non è utilizzabile.

Vediamo cosa si deve controllare obbligatoriamente prima della scelta della copertura per la propria auto, o per la propria motocicletta.

I pneumatici non sono uguali, essi a secondo del mezzo su cui devono essere montati hanno misure diverse. La misura di riferimento di ogni ruota è riportata sotto forma di stringa alfanumerica sul libretto di circolazione del mezzo. Un’attenta lettura della sigla riuscirà a far individuare la larghezza e l’altezza della gomma, la struttura, il diametro, l’indice di carico e la categoria di velocità. Avendo questi dati si potrà procedere a scegliere il pneumatico giusto per la propria vettura. Particolare attenzione si deve porre nel controllo del pneumatico che “effettivamente” il proprio mezzo monta. Non è detto infatti che le ruote che si stanno utilizzando siano le stesse di quelle consigliate.

La legislazione su questo punto è abbastanza chiara e impone l’obbligo di non utilizzare pneumatici con caratteristiche minori a quelle riportare sul libretto, nulla impone però di utilizzare pneumatici con caratteristiche superiori a quanto imposto.

Soprattutto quando si procede alla sostituzione di un solo pneumatico è importantissimo controllare il disegno del battistrada. Due battistrada diversi sullo stesso asse possono portare a problematiche molto gravi, che vanno da un consumo maggiore di carburante, a una minore stabilità del mezzo in curva, fino ad arrivare ad un considerevole aumento dello spazio di frenata. Il consiglio degli esperti è quello di procedere alla sostituzione delle ruote almeno due per volta, avendo l’accortezza di montare lo stesso disegno o sul posteriore o sull’anteriore.

Spedizione e montaggio è un’altra variabile a cui porre particolare attenzione. La convenienza dell’acquisto di una ruota si dovrebbe valutare infatti non sul costo del singolo pneumatico, ma sulla spesa totale. Non ha senso infatti acquistare un pneumatico ultra scontato se poi questo viene spedito alla propria abitazione con un aggravio “importante” di spesa. Il montaggio è un’altra voce che incide sul costo totale, individuare prima il gommista che deve procedere materialmente al cambio del treno di gomme e farsi fare un preventivo particolareggiato è consigliato, da sottolineare che al gommista andranno anche pagate le spese dello smaltimento del vecchio copertone, spese che in particolari situazioni possono incidere fino al 10% del costo della ruota.