Allarme cani: a Quarona trovati bocconi sospetti. «Situazione anomala. E in paese ci sono già stati avvelenamenti».

Le crocchette sono state ritrovate alcune settimane fa in una aiuola di piazza Libertà: «Un’amica le ha notate mentre portava a passeggio il suo cane e si è preoccupata – spiega Elisabetta Gueli, che si è presa a cuore la situazione -. Le ho rimosse la sera stessa, e il giorno successivo mi sono presentata in municipio per segnalare questa stranezza e per capire come muovermi, soprattutto per verificare se fossero avvelenate o meno. Alla fine mi sono rivolta all’Asl. Le crocchette saranno analizzate: ci vuole un mese per avere il responso, perché devono essere presi in analisi diversi componenti».

In piazza Libertà

Il cibo era concentrato in un’unica aiuola: «Nei giorni seguenti ho controllato in altri punti del paese e non ho trovato nessun’altra crocchetta – evidenzia Gueli -. E’ anomalo trovare così tante crocchette per cani concentrate in un unico punto, ed è soprattutto questo ad averci insospettito. Oltretutto, a Quarona, un caso di cibo avvelenato si era già verificato alla fine dello scorso anno, confermato dalla dottoressa dell’Asl». Difficile pensare ad altre spiegazioni: «Un’ipotesi poteva essere che qualcuno avesse lasciato del cibo per nutrire delle colonie feline, ma a Quarona non ce ne sono e soprattutto non si trattava di cibo per gatti ma per cani, ben più grandi. Ora restiamo in attesa dei risultati delle analisi».