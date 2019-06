Allarme frana a Quincinetto: chiusi 18 chilometri della Torino-Aosta

Allarme frana a Quincinetto. Si muove il terreno in località Chiappetti. Caos per la viabilità lungo l’autostrada.

Allarme frana a Quincinetto

I temporali degli ultimi giorni hanno determinato un movimento della massa lungo la montagna tale da far scattare la chiusura della A5 Torino-Aosta che corre proprio a valle dell’area interessata dalla frana. L’allarme è scattato questa mattina grazie ai sensori che sono stati posizionati proprio per controllare l’avanzamento del movimento franoso. Alla luce del pericolo di scivolamento di massi e fango verso valle, direttamente sull’autostrada dunque, è stata disposta la chiusura della A5 per un tratto di 18 chilometri, vale a dire tra i caselli di Ivrea e Pont-Saint-Martin.

Caos per la viabilità

Il blocco riguarda i veicoli in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso la Valle d’Aosta deve uscire obbligatoriamente a Ivrea. Chi, invece, è diretto a Torino deve uscire a Pont-Saint-Martin. Sul posto la polizia stradale di Torino per la gestione del traffico e sono state allertate anche le centrali di carabinieri e polizia locale di Ivrea anche perché è previsto l’intesificarsi del traffico.

Monitoraggio continuo

Il monitoraggio della frana continuerà senza soste per verificare la situazione e l’eventuale riapertura della A5.