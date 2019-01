Alta Velocità, Tiramani spinge per la fermata a Balocco

Alta Velocità, l’onorevole Tiramani punta sulla fermata intermedia a Balocco.

Alta Velocità a Balocco

“Auspico venga scelta l’area di Balocco come fermata per un’eventuale nuova stazione vista la sua posizione mediana tra Torino e Milano. Stiamo parlando dell’unica soluzione ragionevole: ricordo che Balocco si trova esattamente a 50 Km tra queste due città, un collegamento strategico, e la presenza del centro sperimentale di Fiat Chrysler Automobiles assicurerebbe diverse centinaia di accessi al giorno”, così si esprime l’onorevole Paolo Tiramani (Lega) sul progetto in discussione della nuova fermata dell’Alta Velocità.

Le motivazioni

“Senza dubbio, quindi, la localizzazione migliore in base al bacino di utenza – aggiunge -. L’individuazione di un punto intermedio di fermata dei treni ad alta velocità nella linea Torino – Milano rappresenta, infatti, un’opportunità in termini di sviluppo economico per il territorio ma anche un servizio importante per l’utenza stessa”.