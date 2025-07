Agricoltore morto travolto da due rotoballe nel Casalese. Aveva solo 43 anni, lascia la moglie e tre figli piccoli.

Agricoltore morto travolto da due rotoballe nel Casalese

Un tragico incidente agricolo ha scosso la comunità di Rosignano Monferrato, nel cuore del Casalese. Un agricoltore di 43 anni, titolare della Cascina Noceto, ha perso la vita nella serata di ieri, martedì 15 luglio, travolto da due rotoballe di fieno mentre lavorava nei campi tra strada Noceta e la strada provinciale 42. Una notizia rilanciata anche dall’Ansa.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, intervenuti insieme al personale Spresal e ai sanitari del 118, l’uomo stava scaricando le rotoballe da un rimorchio agricolo. Una di esse, a causa probabilmente della pendenza del terreno, lo avrebbe colpito, provocandone il decesso immediato. I soccorsi, allertati rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatare la morte sul posto.

LEGGI ANCHE: Rogo devasta una cascina nel Vercellese: in fiamme le rotoballe di fieno. LE FOTO

Una comunità in lutto

La vittima si chiamava Davide Arditi, era sposato e padre di tre figli piccoli, di 2, 7 e 8 anni. La sua scomparsa ha profondamente colpito il paese, dove era conosciuto come un uomo laborioso e partecipe della vita comunitaria.

«Tutta la comunità è in lutto – ha dichiarato il sindaco Cesare Chiesa –. Davide era una persona valida e molto presente. Mancherà a tutti noi». La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Intanto, a Rosignano si respira un clima di dolore e incredulità per una tragedia che ha distrutto una giovane famiglia e scosso l’intero paese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook