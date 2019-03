Bar Fobello vince premio Lavazza e vola a Barcellona. Nel 2018 aveva vinto il fobellese Lorenzo Marchisotti, che con la figlia Greta si era aggiudicato il posto in tribuna vip al torneo di Wimbeldon insieme a cinque giorni a Londra, viaggio e soggiorno tutto compreso. Questa volta invece il premio è stato vinto dai titolari del bar ristorante pizzeria “Camino”, Natascia Fioretto e Giuseppe De Bonis.

La coppia partirà ai primi di giugno alla volta di Barcellona per un weekend con cena stellata offerto da Lavazza. Marchisotti, titolare di un bed and breakfast nel piccolo paese montano, aveva acquistato la scheda proprio al bar “Camino”. Il meccanismo è quello dello scorso anno. Si comprava una tessera per 15 caffè e in omaggio c’era il barattolo da 250 grammi di Lavazza. Con il codice che si trovava all’interno della confezione si poteva accedere, inserendo i propri dati personali, al concorso. L’estrazione si è tenuta il 15 marzo; a differenza dello scorso anno però in questa edizione potevano partecipare anche i gestori dei bar. Sono solo 10 i vincitori in tutta Italia e Fobello e stata baciata di nuovo dalla fortuna. «Ovviamente siamo molto soddisfatti e non vediamo l’ora di partire – dicono i titolari del bar ristorante “Camino” -. Invitiamo tutti a venire a bere il caffè a Fobello, dove tra qualche mese inizia un nuovo concorso Lavazza».