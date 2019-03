Boca trovati nei boschi materassi e tavole da surf. Oltre cento persone sono scese in campo per la giornata ecologica nei giorni scorsi.

. «Ci siamo divisi in tre squadre, una si è occupata della strada statale che va a Borgomanero, un’altra della zona boschiva verso Cureggio, zona Baragge e la terza si è interessata della provinciale Cavallirio-Boca». Sono stati rinvenuti il coperchio di un bidet, gomme e bottiglie di vetro, ferro, tavole da surf e oggetti impensabili. «Abbiamo riempito 5-6 sacchi neri; il fatto di intervenire spesso fa sì che il lavoro sia leggero. La giornata ecologica – prosegue D’Aguanno – è un momento per sensibilizzare tutti . Da pulire c’è sempre, ma non ci sono situazioni scandalose, il grosso del lavoro rimane sulla statale». Al termine della raccolta, per tutti, vi è stato un pranzo offerto dalla Pro loco e dagli sponsor nella sede della Pro loco di Via Partigiani a Boca. Questa non è la prima iniziativa che vede coinvolti i cittadini in una giornata ecologica, già lo scorso anno molteplici rifiuti erano stati trovati tra le radure e non solo.