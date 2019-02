Borgosesia applaude la coreografia Passepartout 

Borgosesia applaude la coreografia nata dalla collaborazione tra le due tecniche Francesca Vinzio e Roberta Vitelli, sulla musica di Andrea Bocelli.

Borgosesia applaude la coreografia di Passepartout e “Ginnastica ritmica valsesiana”

Per un giorno Borgosesia è diventata capitale della ginnastica ritmica regionale. Domenica 10 febbraio, il palazzetto dello sport “Franco Loro Piana” ha ospitato la prova del campionato di Serie D: più di 250 le atlete che hanno partecipato al torneo a squadre in rappresentanza di società provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta. Tanti applausi per tutte le giovanissime atlete, così come per le ginnaste dell’associazione Passepartout che si sono esibite in una coreografia. Le ragazze della “Ginnastica ritmica valsesiana” sono anche state coinvolte in una esibizione di grande emozione insieme alle ginnaste dell’associazione sportiva Passepartout, risultato di un progetto avviato qualche mese fa: la coreografia presentata, nata dalla collaborazione tra le due tecniche Francesca Vinzio e Roberta Vitelli, sulla musica di Andrea Bocelli, ha portato a un finale con le atlete che hanno indossato una maglietta con una lettera a formare la frase “Perfette così” che racchiude la filosofia del progetto avviato dai due sodalizi. L’associazione sportiva diretta da Francesca Vinzio è appena tornata dai giochi invernali a Bardonecchia.