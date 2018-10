Cani e gatti modelli per il calendario 2019. Il canile rifugio “Il Giardino di Quark” di Gattinara ha recentemente presentato il particolare progetto.

Il calendario Enpa 2019 è stato presentato a Vercelli, dove si può ritirare con un’offerta minima di 6 euro, rivolgendosi al bar Caveau di piazza Zumaglini 22, oppure andando direttamente in località Cerreto, a Gattinara, dove si trova il canile, ribattezzato “la casa di riposo degli animali”, dato che qui spesso arrivano cani e gatti anziani, disabili e bisognosi di cure. Tradotto significa che in pochi, per non dire nessuno, saranno disposti ad adottarli. Al momento “Il Giardino di Quark” ospita una ventina di cani, arrivati da diverse zone d’Italia, sia su richiesta di altre sezioni Enpa, sia tramite privati, che grazie al passaparola, hanno saputo che a Gattinara c’è un canile specializzato nella cura degli animali disabili o malati.