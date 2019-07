Capanna Margherita, da dieci giorni il termometro non scende sotto zero

Capanna Margherita, ormai da dieci giorni il termometro non scende sotto lo zero.

Capanna Margherita e i rilievi

Estate torrida e anche alla stazione meteorologica dell’Arpa Piemonte alla Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a 4554 metri sulla Punta Gnifetti nel gruppo del Monte Rosa, le temperature sono positive da almeno dieci giorni. L’altro giorno il termometro addirittura segnava +9.7 °C e in settimana i termometri si sono più volte mantenuti sopra lo zero praticamente per tutto il giorno con temperature minime di appena -0.5 °C. Come detto anche nei giorni scorsi le temperature erano decisamente alte.