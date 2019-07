Cassa integrazione anticipata, accordo tra Regione e Intesa San Paolo

Cassa integrazione anticipata, trovato l’accordo per far fronte alla crici.

Cassa integrazione anticipata

Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo, Cgil, Cisl, Uil hanno raggiunto un accordo per anticipare le indennità di cassa integrazione straordinaria alle lavoratrici e ai lavoratori residenti in Piemonte e dare così una risposta immediata allo stato di difficoltà che viene a crearsi nell’attesa dell’erogazione da parte dell’Inps. E questa potrebbe essere una buona notizia per i lavoratori della Brandamour.

La presentazione dell’accordo avverrà a Torino durante una conferenza stampa. Presente anche l’assessore Elena Chiorino che ha preso a cuore la questione Brandamour.