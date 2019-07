Genti del Rosa, domani la festa dell’amicizia al Monte Camino

Genti del Rosa, domani è in programma la festa dell’amicizia al Monte Camino.

Genti del Rosa, il raduno

Alle 11 è previsto il ritrovo per la messa. Si è arrivati alla 38ª edizione, l’evento viene organizzato a turno in una delle sezioni italiane dei Cai che si affacciano sul Monte Rosa, ovvero Biella, Mosso, Trivero e Valsessera, Macugnaga, Varallo, Gressoney e Verres. Ogni anno prendono parte al raduno circa 300-400 persone.

Dopo la messa, verrà poi distribuito a tutti i partecipanti un piatto di polenta concia, preparata dagli alpini del Favaro. Nel pomeriggio i festeggiamenti proseguiranno con la musica dei cori Campagnola e Genzianella e del complesso jazz The Wrammers. La giornata si concluderà al Santuario di Oropa alle ore 21, presso la Basilica Antica, con il concerto organizzato dall’associazione cori piemontesi.