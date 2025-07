Pronto soccorso di Novara: aggredisce un’infermiera e le scaglia contro un monitor. Insorge il sindacato Nursind: «Fatto gravissimo, servono misure urgenti per la sicurezza».

Nuovo grave episodio di violenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara. A denunciarlo è la segreteria territoriale del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind. Vittima un’infermiera, aggredita da un paziente durante le operazioni di triage.

Secondo quanto riferito e riportato dal Corriere di Novara, l’uomo (dopo essere stato accolto e fatto accomodare su una sedia) ha prima attaccato verbalmente la professionista per poi passare all’aggressione fisica, afferrando un monitor multiparametrico e scagliandolo contro l’operatrice sanitaria. Per fortuna la donna non ha riportato danni fisici, ma lo spavento è stato notevole.

Il Nursid: pronti a coinvolgere il prefetto

«Ancora una volta — denuncia Nursind — si è passati dalle minacce all’aggressione fisica, in un contesto in cui gli episodi di violenza verbale sono ormai talmente frequenti da non riuscire neppure più a essere formalmente segnalati tramite i canali interni».

Il sindacato chiede che l’Azienda ospedaliera si costituisca parte civile e l’avvio urgente di un tavolo di confronto per definire misure concrete a tutela della sicurezza degli operatori sanitari. «Siamo pronti — affermano — a coinvolgere anche il prefetto per individuare soluzioni condivise».

