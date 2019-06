Ghemme cantiere in caserma: si costruisce l’alloggio del comandante

Ghemme cantiere in caserma per realizzare un nuovo alloggio per il comandante, indispensabile per poter proseguire il servizio.

Ghemme cantiere in caserma per l’alloggio del comandante

Procedono spediti i lavori di ampliamento della caserma di Ghemme. Di fronte all’eventualità di perdere la caserma, l’amministrazione Temporelli si era mossa mettendo a disposizione alcuni spazi dell’adiacente biblioteca e realizzando poi un progetto. Per trovare i soldi, invece, aveva chiesto aiuto prima agli altri comuni che beneficiano del servizio (Sizzano, Cavaglio d’Agogna e Cavaglietto) e poi ai cittadini. La base di partenza era di 35 mila euro (30 mila stanziati da Ghemme, 5 mila da Sizzano).

Il cantiere

I lavori, iniziati il mese scorso, sono stati affidati all’impresa Gianni Garrone e costeranno 58.665 euro più Iva. Il progetto è dell’architetto Paola Bedogna, che è anche direttore dei lavori. Con più spazio per gli agenti, non è escluso che possa aumentare anche l’operatività dei carabinieri, in un momento in cui quello della sicurezza è un tema particolarmente sensibile.