Grignasco progetta rotonda tra le vie Pertini e Cavour. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Beatrice ha deciso di affidare al tecnico comunale un’analisi per capire se ci sono le condizioni per realizzare una rotonda in un’area particolare del paese.

Grignasco progetta rotonda tra le vie Pertini e Cavour

Nell’ultimo consiglio comunale è stata presa in considerazione la mozione del consigliere di minoranza Davide Donà proprio incentrata sulla possibilità di creare una rotonda nella zona dove sorge la palestra comunale, lungo un rettilineo molto trafficato. Una delibera pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio riporta che «il primo cittadino ribadisce che a suo parere si tratta di uno degli incroci più aperti del paese e con un’ampia visibilità. Gli incidenti che si verificano sono causati dalla negligenza degli automobilisti». Nel documento viene aggiunto: «Comunque il gruppo comunale di maggioranza comprende la questione sicurezza e dichiara di approvare la mozione dando contemporaneamente incarico all’ufficio tecnico per uno studio di fattibilità sulla problematica».

Nella foto la rotatoria proposta dal consigliere Donà