Grignasco protetta da dodici nuove telecamere

Grignasco protetta dagli occhi elettronici: dodici nuove telecamere in arrivo in paese.

Più sicurezza per il centro e le frazioni di Grignasco: in arrivo dodici nuove telecamere. A partire dallo scorso anno il Comune, ora guidato da Katia Bui, ha iniziato ad installare telecamere per monitorare particolari zone del paese. Ora l’operazione prosegue con l’introduzione di nuovi impianti. «Lo scorso anno sono state attivate 9 telecamere in alcuni punti strategici, tra cui piazza Cacciami, il parco vicino al municipio, le scuole e l’area prospiciente il palazzo municipale – spiega Milver Faccini, tecnico comunale -. Questi occhi elettronici sono già attivi. In più a breve verranno piazzati altri impianti».

Lettura delle targhe

Gli strumenti che consentiranno di garantire maggior sicurezza alla cittadinanza saranno di diverse tipologie. «Delle 12 nuove telecamere, tre saranno dotate di un sistema che consentirà la lettura delle targhe particolarmente utile agli ingressi del paese – evidenzia Faccini – . Monitoreremo il lato zona Vinzio e, in base alle possibilità dei ponti radio, vedremo di arrivare anche a Sagliaschi e al passaggio a livello». E’ ancora difficile stabilire le tempistiche precise degli interventi. «Ho avuto modo di confrontarmi con i referenti di Enel: mi è stato detto che il materiale è già a disposizione e teoricamente nell’arco di breve tempo gli interventi si dovrebbero concludere. La speranza è che per settembre si riesca a concludere il tutto e da questo autunno si possa essere operativi anche con gli altri occhi elettronici».

Le webcam

Oltre agli occhi elettronici, recentemente è arrivata una novità in paese. Sono state posizionate due webcam, per uno scopo per lo più turistico, e così anche Grignasco è entrata a far parte del circuito “Webcam Valsesia”. Un dispositivo è stato posizionato di fronte alla chiesa parrocchiale, mentre un altro su una collina che riprende il paesaggio di Grignasco.