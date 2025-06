Attenzione agli sms truffa che sembrano inviati dall’Asl. Numerse segnalazioni di utenti, l’allarme arriva da Biella.

Attenzione agli Sms truffa che sembrano inviati dall’Asl

Nuovo tentativo di truffa tramite sms, questa volta con il nome – falsificato – dell’Asl di Biella. Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto messaggi sospetti che, con la dicitura “ASI Biella”, li invitano a contattare un numero telefonico a pagamento (come l’895895001) per ricevere presunte “comunicazioni che la riguardano”.

A lanciare l’allarme è la stessa azienda sanitaria, che in una nota ufficiale precisa: «Non inviamo alcun sms in cui viene richiesto di telefonare o inviare messaggi a numeri telefonici. Tanto meno utilizziamo questo mezzo per comunicazioni personali ai pazienti».

LEGGI ANCHE: Truffa via sms: ruba 8mila euro dal conto corrente

Non rispondere e non chiamare

L’Asl Biella invita quindi la popolazione a non rispondere e a non richiamare i numeri indicati, sottolineando la natura ingannevole di questi messaggi. Il sospetto è che si tratti di un tentativo di truffa per sottrarre denaro agli utenti o carpire dati sensibili.

In caso di dubbi, è possibile contattare direttamente l’ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda sanitartia ai seguenti riferimenti:

Telefono: 015 15153968

Email: urp@aslbi.piemonte.it

L’azienda sanitaria fa sapere che sono già in corso gli adempimenti di competenza per segnalare e contrastare l’accaduto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook