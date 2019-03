Linea Bianca, domani su Rai 1 il servizio su Bielmonte

Linea Bianca, domani in onda alle 14 su Rai1 il servizio girato a Bielmonte.

Linea Bianca e Bielmonte

Il programma è condotto da Massimiliano Ossini con Giulia Capocchi, Lino Zani e Mauro Mario Mariani nella puntata di domani presenterà il servizio girato a Bielmonte dal 19 al 21 febbraio nel contesto dell’Oasi Zegna.La puntata si aprirà con la salita in elicottero sulla cima del Monte Bo e le riprese della Linea Insubrica in Val Sessera, poi la stazione sciistica di Bielmonte con le discese delle scuole di sci, una delle quali specializzata nell’insegnamento della pratica sportiva con la lingua dei segni.L’attenzione si è concentrata sulla storia e sulla realtà dell’Oasi Zegna e del Consorzio Turistico Alpi Biellesi, con accenni, oltre alle proposte per il periodo invernale, alle caratteristiche ed alle offerte possibili nella stagione verde.

La panoramica del gusto

Per la puntata e’ stata allestita ed illustrata la tavola esposizione dei prodotti del territorio, alcuni facenti parte del progetto La Panoramica del Gusto: dai pani artigianali con pasta madre e farine diverse, ai formaggi di capra e di latte vaccini, dai salumi con la tipica paletta biellese, alle birre artigianali, al ratafià, alle grappe,al la filiera della noce e della mela, alle marmellate, alle confetture e alle salse e per finire ai dolci. Sono state fatte alla Fabbrica della ruota a Pray, esempio di archeologia industriale tessile, e nella Wool Company a Miagliano – che offre ai piccoli allevatori di pecore, nazionali ed internazionali, la possibilità di lavorare anche minimi lotti di lana dal sucido al lavato, al filato fino al prodotto finito.

Le altre visite

Sempre sul tema dell’acqua, nella puntata sono descritte la lavorazione di un birrificio artigianale e la ricerca dell’oro, lungo il torrente Elvo, Un giornalista del Tg regionale illustrerà il passo importante dell’unificazione dei 4 comuni biellesi (Trivero, Mosso, Vallemosso e Soprana) in un unico comune Valdilana. Anche Piedicavallo in Valle Cervo è stata oggetto di riprese, ed in particolare il teatro Regina Margherita che ospita il Festival estivo di musica.