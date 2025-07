Dramma a Borgosesia: pescatore ritrovato senza vita nel torrente Basasca. Nella notte le ricerche degli operatori, poi il rinvenimento del corpo.

Dramma a Borgosesia: pescatore ritrovato senza vita nel torrente Basasca

È stato ritrovato senza vita nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 5 luglio 2025, un anziano pescatore che risultava disperso dalla sera precedente. L’uomo, il quaronese Gianfranco Rovellotti, non aveva fatto ritorno a casa dopo una battuta di pesca, facendo scattare l’allarme da parte dei familiari preoccupati.

Le ricerche sono scattate attorno alle 4 del mattino con l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. Gli operatori hanno avviato le operazioni di ricerca utilizzando le tecniche Tas (topografia applicata al soccorso). Si tratta di una metodologia che consente di effettuare una mappatura precisa dell’area per facilitare il ritrovamento di persone scomparse in ambienti impervi o naturali.

L’uomo ritrovato ormai senza vita

Fondamentale si è rivelata la sinergia tra le diverse forze in campo. Oltre ai vigili del fuoco, hanno partecipato attivamente anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Dopo alcune ore di ricerche coordinate, l’uomo è stato purtroppo rinvenuto privo di vita nel torrente Basasca, in località Fei, nel territorio del comune di Borgosesia.

Sul luogo del ritrovamento erano presenti anche i carabinieri e i soccorritori della Guardia di finanza per completare gli accertamenti e procedere con il recupero del corpo. Le cause esatte del decesso non sono ancora note, ma si ipotizza un incidente, forse una caduta fatale in acqua durante l’attività di pesca.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook