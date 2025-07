Ieri sera altra grandinata in bassa Valsesia e pianura. Poi un bellissimo arcobaleno. Il temporale ha colpito tutta la zona, qualche danno alle coltivazioni.

Il passaggio del temporale era previsto, ma forse è stato più intenso di quello che si pensava. In particolari, quasi nessun meteorologo aveva annunciato anche la grandinata, se non nelle ore immediatamente precedenti. E’ accaduto nella prima serata di ieri, lunedì 7 luglio.

In realtà la grandine ha colpito solo una fascia limitata di territorio, per lo più in pianura. A Gattinara e dintorni, Serravalle, Roasio, Masserano e poi a scendere verso la pianura vercellese e novarese i chicchi ghiacciati hanno ricoperto strade, orti e giardini. Non si sono registrati particolari danni, se non a qualche area coltivata.

Poi la bellezza dell’arcobaleno

Quasi a compensare il disagio del nubifragio, subito dopo è tornato l’ultimo sole della giornata, che ha creato uno spettacolare arcobaleno doppio, visibile un po’ in tutta la zona. Tanti lettori ci hanno inviato i loro scatti, li ringraziamo tutti, in copertina ne abbiamo pubblicato uno particolarmente significativo. Bellissima anche la foto di Davide Garzia pubblicata su “Sei di Grignasco”, che insieme all’arcobaleno ha colto anche un fulmine.

Oggi cielo prevalentemente sereno

Il passaggio del tempo perturbato ha fatto calare le temperature, portando una notte decisamente fresca. Nella giornata di oggi si prevede prevalenza di sole, ma con qualche possibile tratto perturbato nel pomeriggio, e non è escluso qualche rovescio isolato.

«La giornata di martedì – spiega il Centro meteo Piemonte – inizierà con ampie schiarite, dal pomeriggio nuovo rinforzo del Foehn fino in pianura con raffiche moderate o localmente forti specie nel Pinerolese, possibile residua e modesta instabilità tra Alessandrino e Monferrato». Per tutta la settimana temperature calde, ma non oltre i 27-28 gradi.

