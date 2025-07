A Borgosesia domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3475m.

Mattino: nubi sparse e ampie schiarite

La mattinata a Borgosesia si aprirà con un cielo in parte coperto, ma senza particolari segnali di instabilità. Nubi sparse attraverseranno la zona, alternate a ampie schiarite che lasceranno filtrare il sole, soprattutto nelle prime ore. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 15 °C, mantenendo un’atmosfera fresca ma gradevole, ideale per iniziare la giornata con una passeggiata o per spostarsi in città senza disagi. I venti soffieranno deboli da nord-nordovest, senza arrecare disturbo. Nessuna precipitazione è prevista, confermando una prima parte del giorno tranquilla e asciutta.

Pomeriggio: sole e clima mite ma asciutto

Con il passare delle ore, il quadro meteorologico tenderà a stabilizzarsi ulteriormente. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con una progressiva attenuazione della nuvolosità. Le temperature saliranno fino a toccare i 27 °C, ma l’assenza di afa renderà l’ambiente ancora pienamente vivibile. I venti proverranno da sud-sudest in forma debole o localmente moderata, contribuendo a mantenere una buona qualità dell’aria. Il contesto si presterà particolarmente bene ad attività all’aperto, eventi estivi o brevi escursioni nei dintorni.

Sera: sereno e calo termico controllato

In serata si confermeranno condizioni di generale stabilità, con cieli prevalentemente sereni o al più velati da qualche nube passeggera. Il calo termico sarà progressivo e non eccessivo, con valori che scenderanno verso i 23 °C nelle ore successive al tramonto. La ventilazione sarà debole e orientata dai quadranti nord-orientali, senza impatti significativi sul comfort climatico. Non sono previsti fenomeni di rilievo: nessuna pioggia, nessuna umidità significativa, nessuna variazione brusca.

Tendenza meteo

Giovedì 10 luglio : giornata soleggiata e stabile, con temperature comprese tra 15 °C e 25 °C. Nessuna pioggia prevista .

: giornata soleggiata e stabile, con temperature comprese tra 15 °C e 25 °C. Nessuna pioggia prevista . Venerdì 11 luglio : tempo ancora stabile, con massime attorno ai 26 °C–27 °C, cielo sereno e clima estivo .

: tempo ancora stabile, con massime attorno ai 26 °C–27 °C, cielo sereno e clima estivo . Sabato 12 luglio: prevalenza di nubi sparse al mattino, ma sole e sensibilmente più caldo nel pomeriggio con massime fino a 27 °C; in serata possibili piogge o rovesci isolati.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook