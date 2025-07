Luca Colombo trovato senza vita nella zona del Tagliaferro. Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi: il giovane uomo era caduto.

Luca Colombo trovato senza vita nella zona del Tagliaferro

E’ stato purtroppo ritrovato senza Luca Colombo, il giovane uomo di Valduggia che era scomparso nel pomeeiggio di ieri sulle montagna intorno a Rima San Giuseppe, nel territorio del comune di Alto Sermenza. A quanto pare, l’uomo è caduto dal sentiero, procurandosi traumi che si sono rivelati fatali.

Luca era uscito nella mattinata di ieri, domenica 6 luglio, per un allenamento di trail running, ma non ha fatto più ritorno. In famiglia lo attendevano in serata, ma non si è visto e non rispondeva più al telefono.

Le ricerche partite ieri sera

Le squadre del Soccorso alpino della stazione di Alagna sono entrate in azione dopo le 21 di ieri sera, allertate in seguito al mancato rientro e all’impossibilità di rintracciare il runner via cellulare. Le prime perlustrazioni lungo i principali sentieri della zona non hanno portato risultati utili, poi sono state interrotte a causa del buio fitto.

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, le ricerche sono riprese e sul posto sono intervenuti anche elicotteri, droni e unità specializzate per operare su un territorio impervio, noto per la presenza di numerosi percorsi escursionistici e tracciati tecnici particolarmente frequentati da sportivi esperti.

Alla fine l’uomo è stato trovato, ma purtroppo era ormai senza vita. Indagini in corso per cercare di ricostruire che cosa sia accaduto con maggiore precisione. Come accennato, Luca Colombo viveva a Valduggia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook