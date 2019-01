Maurizio Ruga ucciso da virus a 59 anni: Valsesia in lutto per un fisioterapista conosciutissimo da tutto il mondo dello sport.

Maurizio Ruga ucciso da virus, sconcerto nel mondo dello sport

Sconcerto e incredulità nel mondo dello sport locale per la morte quasi improvvisa di Maurizio Ruga, fisioterapista conosciutissimo in tutta la Valsesia e oltre. L’uomo è stato stroncato da un virus che non gli ha lasciato scampo. Aveva uno studio anche a Cureggio, e un curriculum stellare che lo ha portato a occuparsi anche di atleti e società di livello nazionale, compreso Alberto Tomba. Era spesso in Valsesia e amava particolarmente Alagna e il Nonte Rosa. E’ stato stroncato da un virus che non gli ha lasciato scampo. Probabilmente verrà fatta l’autopsia prima di decidere la data del funerale.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi