Pista atletica Borgosesia: il cantiere riapre ad aprile

Pista atletica Borgosesia: i lavori riprenderanno il mese prossimo.

Pista atletica Borgosesia il fondo

Dal mese prossimo, con la ricostruzione del fondo dell’anello, riprenderanno i lavori di rifacimento della pista di atletica di San Secondo. L’intervento era stato sospeso a ottobre, poche settimane dopo l’apertura del cantiere, e l’impianto è attualmente aperto per sportivi e appassionati con un fondo provvisorio. La pista di viale Varallo è stata inserita in un progetto di recupero dell’amministrazione comunale di Borgosesia per migliorarne la funzionalità e l’utilizzo. Tuttavia, il risanamento del tracciato ha trovato una esecuzione travagliata: avviati a settembre, i lavori sono stati interrotti pochi giorni dopo, il tempo solo di rimuovere il tartan, e non sono più ripresi.

La soluzione provvisoria

Sono seguiti alcuni mesi di forzata chiusura dell’impianto sportivo, sino a fine anno, con la scelta di rimettere l’impianto a disposizione degli sportivi dopo aver steso un fondo provvisorio che ne permettesse l’uso seppur non in condizioni ottimali. Così si è andati avanti per tutta la stagione invernale, e ora con l’arrivo di primavera i lavori dovrebbero riprendere: «Abbiamo ricevuto dall’azienda il cronoprogramma con cui intende procedere – spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici Fabrizio Bonaccio -. La riapertura del cantiere è prevista entro la metà di aprile, con l’arrivo del materiale, poi si proseguirà sino a fine maggio. Con tutto quanto accaduto, possiamo augurarci che tutto proceda senza ulteriori intoppi e dare entro maggio una pista del tutto nuova a sportivi e società».

Gli spogliatoi

I lavori riguardano essenzialmente il rifacimento delle sei corsie: «Sull’attuale fondo grezzo sarà steso il manto di tartan – anticipa l’assessore -, e una volta sistemato verranno realizzati i cordoli e le linee della corsie». Durante i lavori la pista tornerà chiusa al pubblico. Nel futuro dell’area sportiva di San Secondo c’è la sistemazione degli spogliatoi. Più volte nel corso degli anni sottoposti a riparazioni per rimediare alle varie problematiche emerse, l’amministrazione cittadina ha deciso un intervento radicale: ristrutturazione o rifacimento da zero, si sta valutando la soluzione ottimale. Se ne parlerà fra diversi mesi.