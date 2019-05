Pray vinci una cena per due con un “selfie” alla Color run: un’iniziativa della Pro loco e di Notizia Oggi in occasione della Festa di primavera di domenica.

Pray vinci una cena per due con un “selfie” alla Color run

Festa della birra sabato sera e Festa di primavera domenica mattina a Pray. La novità di questa edizione è la Color run di domanica mattina, una simpatica corsa in cui si viene “colorati” con apposite tinte innocue durante il percorso. In occasione della “Color run” di domenica mattina, la Pro loco di Pray e Notizia Oggi propongono un contest fotografico su Instagram. Fatevi un selfie con i colori della corsa e mandatecelo su WhatsApp al numero 370.3518.212 indicando il vostro nome e, se ce l’avete, anche il vostro nickname Instagram. Le foto verranno pubblicate sul profilo Instagram di Notizia Oggi e saranno a disposizione per ricevere i “like” dai vostri amici… Chi avrà raccolto più “like” entro le 22 di venerdì 31 maggio avrà come premio una cena per due in omaggio in occasione di “Pray in vetrina”, offerta dalla Pro loco. Aspettiamo i vostri selfie!

Info sulla Color run

Il percorso è di circa 5 km

Il costo dell’iscrizione è di :

15€ per gli adulti

10€ per i bambini al di sotto dei 12 anni

Potete iscrivervi tramite facebook, whatsapp (3491132857) oppure nei punti iscrizione che hanno aderito :

EDICOLA MARIA RITA PRAY

EDICOLA SCARABOCCHIO PRAY

CARREFOUR EXPRESS PRAY